Tare a Sky: "Sorpresi dalla forma di Fullkrug. Nkunku non è mai stato messo in discussione"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita della trasferta contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni nel giorno in cui c'è la prima convocazione per Niclas Fullkrug e in cui viene aperto ufficialmente il mercato invernale di gennaio.

Ci racconta l'idea Fullkrug?

"Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi"

Nkunku si è ripreso. Qual è la linea sul suo futuro?

"Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli utlimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante"

Che linea avete per il difensore?

"Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti"