Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Pavlovic e Pulisic in panchina, Leao torna titolare

Oggi alle 19:30Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan di Serie A. Pavlovic e Pulisic sono in panchina, Leao parte dall'inizio. Prima convocazione per Fullkrug.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.