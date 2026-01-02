live mn Allegri: "Il corto muso non si allena. Palestra? Secondo me lui e Bartesaghi..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan.

Il corto muso si allena? "Stasera non siamo partiti molto bene, abbiamo subito tre tiri nei primi due minuti, il Cagliari ha fatto un buon primo tempo e noi eravamo disordinati. Il corto muso non si allena, bisogna semplicemente essere precisi".

Come ha visto il duello di Bartesaghi e Palestra? "Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione".

Come mai la decisione di mettere subito Fullkrug? Che emozione è stata essere qui di nuovo?

"Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l'opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull'emozione... Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione".

Questa è una vittoria che va oltre i tre punti? "Non abbiamo iniziato bene, i primi 35 minuti eravamo spenti e il Cagliari attaccava. C'è ancora tanto da migliorare, bisogna capire la partita e giocare bene i momenti. La perfezione non esiste".

Si aspettava questo Cagliari? "Secondo me il Cagliari ha fatto una bella partita, ci ha creato qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo cresciuti noi ma il Cagliari è una buona squadra e devo fare i complimenti a Pisacane".