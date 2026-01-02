live mn De Winter: "Fa male sentire certe critiche. Io sono uno che..."

Koni De Winter, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan: "Io sono uno che pretende tanto da se stesso ed è normale che faccia male sentire certe critiche. Oggi è stata una bella prestazione di squadra e sono contento".