Cagliari, Pisacane: "Ho ripetuto che non mi piace parlare degli arbitri. Rigore su Ricci? Devo essere onesto"

vedi letture

Mister Fabio Pisacane, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Milan, ha commentato così la prestazione del suo Cagliari: "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma è difficile tenere per 90 minuti quei ritmi di gioco. Dispiace, l'amarezza è quella di non aver fatto almeno un gol nella prima frazione. Nonostante il Milan ci abbia punito nella ripresa, siamo riusciti a tenere botta".

Sul rigore non dato al Cagliari dopo il mani di Ricci sulla rovesciata in area di Kilicsoy, dopo aver chiesto lui stesso di far rivedere le immagini: "Anche la settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare degli arbitri, me lo sono promesso dalla prima giornata di questo campionato. Devo essere onesto: questo non era rigore. Dobbiamo fare in modo di aiutare gli arbitri, non dobbiamo cercare ogni volta la polemica".

Sul bilancio di questo incontro: "È un passo indietro se analizziamo solo il secondo tempo, ma nella prima frazione ne abbiamo fatti due in avanti al netto delle assenze. Perdiamo un giocatore a domenica".

Sui tanti calciatori che in campo scivolavano: "Anche io ci ho giocato qui, stasera più passava il tempo più aumentava l'umidità. A volte, anche se metti i chiodi, in questo campo rischi di scivolare. Ho controllato personalmente i tacchetti dei miei calciatori ed erano giusti. Io c'ho costruito una carriera su queste cose, è un dettaglio che fa la differenza".