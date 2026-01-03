live mn Pisacane: "Siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, il rammarico c'è"

vedi letture

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan.

Come sta Esposito? Si sente orgoglioso di quanto fatto? Il suo Cagliari fa sempre belle prestazioni, soprattutto con le grandi.

"Questo è un bel complimento e sono contento che si veda il lavoro che stiamo facendo. Esposito ha sentito un fastidio e ora vedremo di valutare la sua condizione. Anche Deiola si è fermato in rifinitura e spero di recuperarlo presto. Mazzitelli però è stato bravo, sono contento di quello che ha fatto vedere".

Sempre per quanto riguarda gli infortuni, Mina come sta? C'è rammarico per il risultato? "Mina è stata una scelta tecnica anche per i vari acciacchi ed influenze che ha avuto nell'ultimo periodo. Il rammarico naturalmente c'è ma siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, soprattutto nel primo tempo".

Come vi muoverete sul mercato? Cavuoti può essere una carta importante per il centrocampo? "Questa è una domanda da fare ad Angelozzi ma sicuramente cercheremo di lavorare per dare ulteriore qualità alla squadra. Cavuoti è già importante e mi piace la sua voglia matta di poter dire la sua. Al momento nel suo reparto siamo carenti e lui ci sta concedendo una soluzione in più".

Ore 23:34 Termina la conferenza stampa.