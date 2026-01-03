Pisacane: "Siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, il rammarico c'è"
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan.
Come sta Esposito? Si sente orgoglioso di quanto fatto? Il suo Cagliari fa sempre belle prestazioni, soprattutto con le grandi.
"Questo è un bel complimento e sono contento che si veda il lavoro che stiamo facendo. Esposito ha sentito un fastidio e ora vedremo di valutare la sua condizione. Anche Deiola si è fermato in rifinitura e spero di recuperarlo presto. Mazzitelli però è stato bravo, sono contento di quello che ha fatto vedere".
Sempre per quanto riguarda gli infortuni, Mina come sta? C'è rammarico per il risultato? "Mina è stata una scelta tecnica anche per i vari acciacchi ed influenze che ha avuto nell'ultimo periodo. Il rammarico naturalmente c'è ma siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, soprattutto nel primo tempo".
Come vi muoverete sul mercato? Cavuoti può essere una carta importante per il centrocampo? "Questa è una domanda da fare ad Angelozzi ma sicuramente cercheremo di lavorare per dare ulteriore qualità alla squadra. Cavuoti è già importante e mi piace la sua voglia matta di poter dire la sua. Al momento nel suo reparto siamo carenti e lui ci sta concedendo una soluzione in più".
Ore 23:34 Termina la conferenza stampa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan