live mn Cagliari-Milan (0-1): è finita! 3 punti pesantissimi per il Diavolo in terra sarda

90' + 4' | È FINITA ALL'UNIPOL DOMUS AREA! Il Milan vince grazie alla rete di Leao e comincia nel migliore dei modi il suo 2026, riprendendosi ancora una volta la vetta della classifica.

90' + 3' | Luka Modric. Ovunque. Instancabile. Bravo anche in pineo recupero ad intercettare e chiudere un'azione pericolosissima del Cagliari.

90' + 1' | Doppio giallo, uno per parte: Palestra nel Cagliari e Saelemaekers nel Milan per un breve battibecco tra i due.

90' | Sono stati assegnati 4 minuti di recupero.

89' | Grande risposta di Caprile sul calcio piazzato intelligentissimo di Modric, che ha cercato di sorprendere il portiere sardo calciando preciso sul primo palo.

88' | Calcio di punizione conquistato dal Pulisic da posizione invitante per il Milan,.

86' | Occcasione Milan con Pulisic che calcia forte sul primo palo dopo un ottimo assist di Fullkrug. Bravo Caprile a rispondere presente e deviare la conclusione in calcio d'angolo.

83' | Ammonito Idrissi per un fallo su Saelemaekers.

82' | Altra doppia sostituzione nel Cagliari: fuori Kılıçsoy e Mazzitelli, dentro Pavoletti e Cavuoti.

80' | Altra azione in ripartenza del Milan sprecata però da Saelemaekers il cui cross dal limite dell'area non ha trovato né Pulisic né Fullkrug.

78' | Doppio cambio nel Milan: finisce la partita di Loftus-Cheek ed Estupinan, dentro Pulisic e Gabbia.

77' | Cagliari in possesso palla, Milan compatto in difesa.

70' | Tentativo in rovesciata di Kılıçsoy all'altezza del dischetto dell'area di rigore di Maignan sul solito cross dalla trequarti di Palestra.

69' | Doppio cambio nel Milan: fuori Fofana e Leao, dentro Ricci e Fullkrug, all'esordio in Serie A con la maglia rossonera.

66' | Altro cambio nel Cagliari, quasi obbligato: fuori Esposito, uscito mezzo accacciato, dentro Gaetano.

63' | Ottima palla di Loftus-Cheek in profondità per Leao, che nell'uno contro uno con Luperto si fa però sopraffare dal centrale sardo che non si fa superare.

60' | Doppio cambio nel Cagliari: fuori Obert e Prati, dentro Idrissi e Borrelli.

59' | Tiro cross piuttosto pericoloso di Bartesaghi che ha costretto Caprile ad un intervento plastico ma efficace.

58' | Milan in proiezione offensiva alla ricerca del raddoppio, spinto anche dalla rete del vantaggio.

52' | Milan partito meglio in questa ripresa. Prima delle rete, infatti, la formazione rossonera aveva prima colpito una traversa, sempre con Leao, e poi si era resa pericolosa con uno stacco di testa di Loftus-Cheek da dentro larea di rigore.

50' | GOOOOOOOOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAAN! Dopo un avvio di ripresa deciso la formazione di Massimiliano Allegri l'ha sbloccata con Rafael Leao. Bravo il portoghese a trafiggere Caprile con una sassata di sinistro.

45' | Si riparte a Cagliari.

------

Primo tempo molto complicato per il Milan, didasaclito, lento, impeciso e prevedibile, soprattutto nella gestione del pallone in fase di costruzione. Nella ripresa servirà tutt'altro atteggiamento ed attenzione, soprattutto nei piccoli dettagli, anche perché il Cagliari ha dimostrato di avere coraggio e qualità per fare male, come successo nei primi 15 minuti di gara.

------

45' + 1' | Fine primo tempo all'Unipol Domus Arena.

45' + 1' | Calcio di rigore prima assegnato al Milan e poi annullato per posizione di fuorigioco in partenza di Rafael Leao.

45' | È stato assegnato un minuto di recupero. Si giocherà dunque fino al 46esimo.

43' | Tanti, troppi gli errori tecnici del Milan fino a questo momento, soprattutto in fase di costruzione.

40' | Mazzitelli ci ha provato di controbalzo da dentro l'area di rigore. Brivido per il Milan ma per fortuna la conclusione del centrocampista sardo si è spenta sull'esterno della rete.

37' | Ripartenza improvvisa del Milan, arrivato a crossare dalla trequarti con Saelemaekers. Il traversone del 56 rossonero è stato però deviato in calcio d'angolo.

31' | Colpo di testa in torsione di Adopo su un cross morbidissimo di Esposito. Maignan fa però sua la sfera senza troppi problemi.

29' | Sugli sviluppi del corner il Milan si è reso pericoloso con Saelemaekers, la cui conclusione al volo dal limite è stata però deviata da De Winter.

28' | Primo calcio d'angolo della partita per il Milan. Mazzitelli si è opposto al traversone di Modric arrivato a crossare dal fondo.

26' | Per la prima volta da inizio gara il Milan cerca di fare la partita gestendo il possesso con pazienza.

21' | Buona la chiusura della difesa del Cagliari sulla ripartenza del Milan. Il pallone di Leao verso Loftus, però, oltre che previdibile è partito anche troppo lento.

16' | Conclusione masticata di Loftus-Cheek che ha spento di tanto largo sul fondo l'assist di Leao dopo un auto giocata di Zappa.

12' | Terzo angolo di fila per il Cagliari nell'arco di un paio di minuti. Questa volta De Winter è riuscito a contenere l'offensiva di Kılıçsoy.

10' | Altro angolo per il Cagliari. In questo caso preziosa l'opposizione di Tomori sul cross di Obert.

6' | Bravo Saelemaekers e chiudere la diagonale difensiva deviando in calcio d'angolo un ottimo cross di Palestra. Milan già in apena.

4' | Primo squillo offensivo anche del Milan, con la conclusione di Leao dentro l'area di rigore murata da un difensore del Cagliari.

2' | Tiro cross di Palestra sul quale Esposito non può arrivare. Dopo la conclusione di Prati il Cagliari ha già creato due palle gol in altrettanti minuti.

1' | Si parte all'Unipol Domus Arena.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buon anno a tutti quanto voi! Il Milan di Massimiliano Allegri aprirà questo 2026 di Serie A in quel di Cagliari, dove ad ospitarlo ci sarà la squadra di Fabio Pisacane, reduce da un momento più che positivo in campionato considerati i 7 punti conquistati nelle ultime 4. Vincere per dare continuità alla vittoria contro il Verona e per cominciare nel migliore dei modi un periodo ricco di partite importanti e delicate. È questo l'obiettivo del Diavolo, che nella scorsa stagione non è mai riuscito a battere il Cagliari, che dal canto suo sogna di tornare alla vittoria contro i rossoneri in casa per la prima volta dal 2017. Per questo motivo quella di stasera si pronostica essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it