Non solo il Milan. Anche dalla Bundesliga arrivano scout interessati a Pellegrino

Carlo Laudisa, esperto di mercato, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mateo Pellegrino: "La sua fisicità e il colpo di testa hanno rubato gli occhi a molti. Il Parma se lo tiene stretto per la salvezza, ma è chiaro che le chiacchiere di mercato non arrivano a caso. Potrebbe far comodo al Milan, ma non solo. Anche dalla Bundesliga arrivano scout interessati all'argentino. Anche per lui si parla di almeno 20-25 milioni di euro per il trasferimento".

MILAN IN MISSIONE LEWANDOWSKI

Dopo Luka Modric, il Milan starebbe pensando di inserire un nuovo giocatore di esperienza nella rosa di Max Allegri: i rossoneri starebbero infatti pensando di provare a portare a Milanello un altro leader come Robert Lewandowski che è in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Il club catalano ha la possibilità di rinnovare unilateralmente il suo contratto, ma si sta comunque già guardando intorno per cercare un nuovo attaccante per non farsi trovare impreparato se il polacco dovesse decidere di andare via. Non è un mistero che già a gennaio il Milan, viste le difficoltà di Santiago Gimenez, tornerà sul mercato per prendere un nuovo centravanti, ma, come riporta stamattina Tuttosport, è impossibile che Lewandowski possa muoversi già durante il mercato invernale. Qualche chance in più ci sarà a giugno, ma ovviamente il polacco dovrebbe andare incontro alle esigenze economiche del Diavolo e sotto questo aspetto non sono casuali i contatti con Pini Zahavi, agente dell'attaccante che in estate ha portato al Milan un altro suo assistito, cioè Christopher Nkunku. Insomma la strada è tutt'altro che in discesa, ma un tentativo il club di via Aldo Rossi lo farà. Avere nello spogliatoio un altro esempio oltre a Modric nella prossima stagione, quando il Diavolo spera di tornare a giocare la Champions League, potrebbe essere di fondamentale importanza. Inoltre Lewandowski, anche a 37 anni, sta continuando a segnare con continuità e risolverebbe quindi un altro problema del Milan che non ha un vero bomber in rosa.

