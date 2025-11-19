Fenucci: "Serie A in Australia è un evento: è una cosa da fare ma capisco allenatori e giocatori"
Nel primo giorno del Social Football Summit, che è cominciato a Torino presso l'Allianz Stadium, è intervenuto anche l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha detto la sua anche sull'eventualità che l'ormai celebre partita tra Milan e Como si giochi dall'altra parte del mondo, in Australia.
Le dichiarazioni di Claudio Fenucci sulla Serie A in Australia: "Il tema è complesso. Il mondo che ci circonda si sta trasformando, il calcio italiano fa fatica a vendere i propri diritti. Non abbiamo più i grandi campioni, a livello internazionale si fa fatica a vendere. Quello che sta tornando nel mondo è l’attenzione all’evento e la Serie A in Australia è un evento. Se lo guardiamo sotto l’idea della promozione è una cosa fare. Poi capisco allenatori e giocatori che possano avere delle difficoltà. Ma stiamo promuovendo un evento, come fa la NFL.
