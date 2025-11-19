Torriani: "Maignan il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via agli allenamenti"

Il giovane portiere del Milan Lorenzo Torriani, oggi presente al Gran Galà - 3º Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue parole:

Su Maignan:

“È un grande portiere, ma prima del portiere c’è la persona: è un grande professionista, è il primo ad arrivare ed è l’ultimo ad andare via. Ha grande focus sui suoi obiettivi, mi sta aiutando ad essere più continuo negli allenamenti”.