Gozzini annuncia: "Per Allegri, Rabiot è uno dei titolarissimi del derby"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "Per Max è uno dei titolarissimi del derby alla ripresa del campionato: prima dello stop muscolare Adrien era rimasto in campo per 450 minuti, cinque partite dall’inizio alla fine. Quattro in campionato, con tre vittorie e un pari, e nel successo del secondo turno di Coppa Italia. Un elemento chiave a livello tecnico-tattico: Rabiot è una spalla per Modric, un assistente regista, un abile palleggiatore, ma anche un mediano di sostanza e di inserimento. C’è poi il contributo in leadership e personalità e ovviamente esperienza: ha alle spalle 227 partite con il Psg, 56 con la nazionale francese, 212 gare complessive con la Juventus e le prime cinque con il Milan.

Qui aveva stupito per la capacità di inserirsi prontamente negli schemi, facilitato dalla presenza del vecchio maestro Max, e dal sorprendente atletismo. Prima di trovare a Milano una maglia da titolare, Adrien era infatti finito fuori rosa al Marsiglia in seguito all’ormai celebre rissa con Rowe (ritrovato in Serie A, al Bologna). Dopo un mese senza campo, Rabiot aveva giocato dall’inizio la prima partita con il Milan. Replicando nella seconda, nella terza e nella quarta. Sempre per novanta minuti di fatica, Coppa Italia compresa. Il ko era arrivato in nazionale, un fastidio che pareva gestibile e che infatti lo aveva trattenuto in Francia, si è rivelato poi un guaio molto più serio del previsto. Per Adrien e tutto il Milan, che senza di lui ha perso un riferimento del centrocampo e una guida per tutto il gruppo".