Braglia: "Inter più forta ma il Milan mi sembra più organizzato ora"

L'ex portiere rossonero Simone Braglia è intervenuto come di consueto nel corso di Maracanà su TMW Radio. Le parole in vista del derby tra Inter e Milan.

Primo confronto tra Chivu e Allegri nel derby:

"Per convinzione e identità di squadra il Milan, anche se l'Inter è più forte. Il Milan mi sembra più organizzato ora. E poi ha solo il campionato, quindi potrebbe avere più stimoli".

Inter, meglio Chivu o Inzaghi?

"Chivu mi piace per la comunicazione, le conferme si avranno quando vincerà qualcosa d'importante. Nessuno può togliere i meriti a Chivu, che ha preso una squadra dopo il duro ko in Champions, e ha saputo risollevare una squadra che era in un momento psicologico drammatico. Detto questo, ora aspettiamo per fare un paragone".