Beretta: "Contento per Gabbia, ha fatto un percorso non indifferente"

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato così di Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia: "Per quanto concerne Bartesaghi, quando ero al Milan a fare il responsabile era un ragazzino, adesso è esploso fisicamente, in modo pazzesco e anche dal punto di vista tecnico tattico, forse ha patito un po' lo scorso anno e l'anno prima giocando poco, i ragazzi vanno fatti giocare perché la forma l'acquisisci non solo in allenamento, ma anche giocando le partite, facendo esperienza a maggior ragione se sei un ragazzo giovane - le sue parole a Milan Vibes -. Quest'anno si sta ritagliando molti più minuti rispetto allo scorso anno e gli scorsi anni, quindi sta mettendo in mostra quello che è realmente il suo valore.

Per Gabbia sono contento da un certo punto di vista perché ha fatto un percorso non indifferente, uscì dalla Primavera e andò in serie C alla Lucchese. Ha fatto le varie categorie, è andato all'estero e quindi ha fatto un percorso positivo, bisogna darne merito al ragazzo, a chi lo segue, al club che ha scelto questo tipo di operazione; è ritornato al Milan con più esperienza, con più personalità e naturalmente è migliorato sotto tutti gli aspetti, lo si vede anche ovviamente dall'attaccamento ai colori, perché avendo fatto tutto il percorso nel settore giovanile c'è anche un senso di appartenenza di un certo tipo, viene convocato sempre ultimamente in nazionale per questo motivo, perché è uno dei giovani italiani di qualità, nel reparto difensivo, come dicevo prima, ne abbiamo anche degli altri".

