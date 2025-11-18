Mondiali U17: Italia-Uzbekistan 3-2, gli azzurrini approdano ai quarti
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'Italia si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale U17, in corso in Qatar. La selezione giovanile guidata da Massimiliano Favo ha sconfitto 3-2 l'Uzbekistan e affronteranno al prossimo turno approdano ai quarti dove venerdì prossimo sfideranno il Burkina Faso, che ha eliminato l'Uganda ai rigori.
Gli azzurrini hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Campaniello, al 20', ma dopo 11 minuti nella ripresa gli uzbeki hanno pareggiato con Muradov. L'Italia si è riportata avanti al 23', ancora in gol Campaniello, e allungato al 25' con Iddrisa. A tempo quasi, scaduto, è arrivata la seconda rete uzbeka con Erimbetov. (ANSA).
Pubblicità
News
Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
2 Di Marzio: "In difesa il futuro dell'Italia è Leoni. Forse qualche squadra italiana avrebbe dovuto puntare di più sul ragazzo"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Tare: "Sarei un bugiardo a dire che non voglio vincere lo scudetto: siamo sulla buona strada"
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com