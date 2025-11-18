Mondiali U17: Italia-Uzbekistan 3-2, gli azzurrini approdano ai quarti

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'Italia si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale U17, in corso in Qatar. La selezione giovanile guidata da Massimiliano Favo ha sconfitto 3-2 l'Uzbekistan e affronteranno al prossimo turno approdano ai quarti dove venerdì prossimo sfideranno il Burkina Faso, che ha eliminato l'Uganda ai rigori.

Gli azzurrini hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Campaniello, al 20', ma dopo 11 minuti nella ripresa gli uzbeki hanno pareggiato con Muradov. L'Italia si è riportata avanti al 23', ancora in gol Campaniello, e allungato al 25' con Iddrisa. A tempo quasi, scaduto, è arrivata la seconda rete uzbeka con Erimbetov. (ANSA).