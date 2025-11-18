Un mese dopo riecco Rabiot: con Modric è lui l'insostituibile di questo Milan

Esiste un Milan con ed un Milan senza Adrien Rabiot. Fa strano dirlo dopo così poche partite stagionali ma il campo, i risultati e le sensazioni vanno tutti verso un'unica direzione: dopo Luka Modric, vero e proprio faro della squadra di Allegri, è il centrocampista francese uno degli insostituibili in rosa.

MILAN CON RABIOT

SERIE A

Milan-Bologna 1-0

Udinese-Milan 0-3

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0

COPPA ITALIA

Milan-Lecce 3-0

Cinque vittorie e un pareggio

MILAN SENZA RABIOT

SERIE A

Milan-Fiorentina 2-1

Milan-Pisa 2-2

Atalanta-Milan 1-1

Milan-Roma 1-0

Parma-Milan 2-2

Due vittorie e tre pareggi.

Le non vittorie contro Pisa e Parma non si possono ascrivere solamente alla mancanza del francese, ma è indubbio che con l'ex Marsiglia in campo la soglia dell'attenzione generale è decisamente diversa: viene difficile da pensare che con il numero 12 a disposizione ci sarebbe stato ugualmente quel brutto calo che ha compromesso la trasferta di Parma. Le dichiarazioni del centrocampista allo Stadium, post Juve-Milan 0-0, hanno fatto capire a tutti quali sono gli standard quest'anno a Milanello.

Oggi, come da programma, Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo: 33 giorni dopo l'infortunio rimediato al polpaccio in nazionale, il soleo è un muscolo davvero "pericoloso", Adrien è guarito ed è a disposizione. Ora ci sarà da lavorare duramente fino a sabato, quando poi Allegri deciderà che formazione schierare contro l'Inter nel derby della Madonnina di domenica sera: se il centrocampista dovesse dimostrare di essere in una buona condizione allora non stupirebbe nessuno vederlo partire da titolare nel big match del 23 novembre.