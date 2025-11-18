Finalmente Rabiot: oggi in gruppo, Allegri lo vuole subito titolare nel derby

vedi letture

Adrien Rabiot ha finalmente smaltito la lesione al soleo che aveva rimediato durante la sosta delle nazionali di ottobre ed è pronto a tornare in campo con la maglia del Milan nel derby contro l'Inter di domenica sera. Max Allegri, che in estate lo ha voluto fortemente e che lo reputo un elemento imprescindibile per la sua squadra, lo vuole anzi mettere subito titolare.

RECUPERO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che con la maglia rossonera il centrocampista francese non gioca dal 5 ottobre scorso, quando scese in campo a Torino contro la Juventus, la sua ex squadra. Poi è arrivato l'infortunio con la Francia che gli ha fatto saltare tutte le successive partite del Diavolo. Rabiot ha lavorato duramente nelle ultime settimane e sperava di riuscire a rientrare già a Parma prima di questa sosta, ma a Milanello hanno preferito non correre rischi. Il francese non ha nemmeno giocato l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella per proseguire la sua tabella di lavoro personalizzato.

OGGI IN GRUPPO - Oggi pomeriggio, quando è in programma la ripresa degli allenamenti a Milanelo, il centrocampista milanista è atteso in gruppo. Se non ci saranno problemi nei prossimi giorni, la volontà di Allegri sarebbe quella di metterlo subito in campo titolare contro l'Inter, ma ovviamente solo se offrirà le dovute garanzie al tecnico livornese. Altrimenti giocherà uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek, i quali comunque potrebbero anche prendere il posto di Youssouf Fofana, apparso in calo nelle ultime settimane.

