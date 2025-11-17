Milanello, parte la settimana del Derby. Il rientro dei nazionali e la situazione infortunati

È ufficialmente quella settimana lì: domenica 23 novembre, ore 20.45, a San Siro ci sarà Inter-Milan. Il Derby della Madonnina, prima in classifica contro terza, due punti di distacco tra le due. Partita caldissima e sentitissima, che arriva proprio dopo una sosta per le nazionali. L'ultima pausa non è stata clemente col Milan lato infortuni, mentre ora la situazione sembra essere migliore: Estupinan e Pulisic sono guariti, Jashari ha messo minuti nelle gambe e Rabiot è in procinto di tornare. Ma andiamo con ordine ed entriamo nel dettaglio.

Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri, la ripresa degli allenamenti infatti è prevista per domani pomeriggio, quest'oggi sia Rabiot che Gimenez si stanno allenando a Milanello. Il francese sta recuperando bene dal problema al polpaccio sofferto in nazionale, mentre Gimenez sta facendo le terapie necessarie per smaltire l'infortunio alla caviglia che si porta dietro da diverso tempo: domani è atteso il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot, mentre per il messicano la situazione andrà monitorata giornalmente.

Per gli altri acciaccati la situazione è la seguente: Pulisic, Estupinan e Jashari sono completamente guariti, ora è solo una questione di condizione e di minuti nelle gambe. L'amichevole disputata a Solbiate Arno contro la Virtus Entella della scorsa settimana è stata molto utile in questo senso. Il centrocampista svizzero è ovviamente più indietro rispetto ai compagni essendo fermo da fine agosto, ma è comunque a disposizione di Allegri. Da capire invece le condizioni di Tomori, che nelle ultime partite è stato alle prese con dei fastidi al ginocchio: c'è una settimana piena per recuperare al meglio.

Questo è invece il programma dei rientri:

PROGRAMMA DEI RIENTRI DEI NAZIONALI

Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu, Maignan, Nkunku, Leao e Modric saranno mercoledi a Milanello.

Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi arriveranno giovedì a Milanello.