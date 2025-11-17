Violenza sessuale nei bagni di San Siro durante Italia-Norvegia. La denuncia di una ragazza norvegese

Una giovane tifosa norvegese di 24 anni, che studia in Italia, ha denunciato di essere stata molestata nei bagni dello stadio San Siro (Meazza) durante la partita tra Italia e Norvegia. Secondo la sua versione, l’episodio è avvenuto in un momento di vulnerabilità, quando aveva avuto un malore. A riportarlo è l’edizione online del Corriere della Sera.

La ragazza era allo stadio insieme ad amici norvegesi per assistere alla partita. Durante il match, ha riferito di essersi sentita male e, accompagnata da un’amica, è entrata nei servizi igienici. L’amica sarebbe rimasta fuori, mentre la giovane è rimasta da sola all’interno.

Stando al racconto della giovane avrebbe sentito una mano infilarsi nei pantaloni. Quando si sarebbe voltata, avrebbe visto un uomo, poi identificato, allontanarsi rapidamente. Al termine dell’episodio, in lacrime, ha indicato ad uno steward il presunto molestatore.

L’uomo indicato dalla ragazza è un 25enne egiziano, regolarmente residente in Italia, che lavora come addetto alle pulizie presso un’impresa che opera nello stadio. Sentito dalla polizia, il 25enne ha fornito una versione differente. Ha affermato di essere entrato nel bagno delle donne solo perché parte del suo turno di lavoro, e di aver notato la ragazza in difficoltà. Ha spiegato di essersi avvicinato per capire se stesse bene, ma di non averla toccata. Il ragazzo ora è indagato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale.