MN - Rabiot e Gimenez si allenano a Milanello. Domani atteso il ritorno in gruppo di Adrien
Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri, la ripresa degli allenamenti infatti è prevista per domani pomeriggio, quest'oggi sia Rabiot che Gimenez si stanno allenando a Milanello. Il francese sta recuperando bene dal problema al polpaccio sofferto in nazionale, mentre Gimenez sta facendo le terapie necessarie per smaltire l'infortunio alla caviglia che si porta dietro da diverso tempo.
Apprende la redazione di MilanNews.it che domani è atteso il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot.
