Pellegatti sul mercato: “In difesa solo opportunità. Vi dico chi sta seguendo il Milan in attacco…”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato di gennaio e delle possibili entrate che i rossoneri potrebbero fare per rinforzare La Rosa in vista della seconda parte di stagione. Il giornalista ha parlato di due ruoli fondamentali: il difensore centrale e la prima punta. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

Sul difensore - "Il Milan se trovasse un'opportunità in difesa per il mercato di gennaio la farebbe. Vi avevo parlato di Thiago Silva, adesso è uscita in questi giorni, ma mi ero già informato col Milan. Sarebbe un opzione accolta con entusiasmo dal Milan nonostante i 41 anni, quello che mi avevano detto recentemente non mi aveva certamente scaldato. La risposta è sempre stata un no, ma non so se qualcosa è cambiata adesso.

Sull'attaccante - "Proviamo a capire qualche giocatore abbia seguito il Milan nell'amichevole tra Francia e Svizzera U21. C'è un giocatore seguito da tutta Europa, con passaporto italiano. Lui è Alessandro Vogt, gioca nel San Gallo, è nato nel 2005. Ha una caratteristica importante: è un attaccante ed è l'attaccante capocannoniere del campionato svizzero. Quindi passaporto italiano, 20 anni, alto 1,88 m, capocannoniere del campionato svizzero e il costo, il costo è attorno ai 4-5 milioni di euro, così sembra. È un costo abbordabile. è un giocatore che potrebbe essere sotto osservazione dallo scout rossonero".