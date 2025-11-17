Ibrahim Ba: “Scelsi il Milan perchè ero tifoso. Era la squadra più forte in Europa”

Intervistato nel canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni, giornalista, l'ex attaccante rossonero Ibrahim Ba ha parlato di diversi episodi e argomenti riguardo la sua carriera in rossonero dove è arrivato per la prima volta nel 1997.

Segui ancora il Milan ? "Certo, sempre. Al di là di tutto, uno può pensare perchè ci ho giocato e quindi dopo che non gioco più mi dimentico. Non è così, la prima volta quando ho avuto la possibilità di scegliere una squadra in quei tempi li, c'erano diverse squadre, ma ho scelto il Milan perchè ero tifoso prima di tutto. Negli anni '90 il Milan era la squadra che si vedeva di più in Europa, ricordo la partita contro lo Steaua Bucarest, contro il Barcellona, quindi sai quando sei giovane e vedi quella squadra li, quei giocatori li che vincevano, è certo che tu diventi facilmente tifoso e quindi sono diventato tifoso".

I ricordi più belli del Milan e di Milanello - "In quel periodo lì, da Albertini a Sebastiano Rossi, era una squadra con tanti giocatori di esperienza che avevano vinto tantissimo. Quando sono arrivato non avevo vinto nulla quindi era una fase dove dovevo crescere, imparare. C'erano tantissimi campioni quindi per me era un mondo nuovo. La cosa bella è che tutti loro mi hanno aiutato in tutti i sensi, a capire la mentalità, a vivere la città. Anche se non abbiamo vinto quell'anno lì loro erano dei giocatori veri".