MN - Presentazione del libro di Perinetti. Presenti pure Galliani, Marotta e tanti altri

Alla Mondadori store di piazza Duomo a Milano, si è tenuto questo pomeriggio l'evento di presentazione del libro di Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, scritto a seguito della scomparsa di sua figlia per anoressia. Emanuela Perinetti era una manager del marketing sportivo: progetti con brand e campioni, la stima di allenatori e dirigenti. Aveva solo 33 anni e aveva collaborato con giocatori del calibro di David Trezeguet, Fabio Capello, Paulo Dybala. È morta il 29 novembre 2023, a Milano, di anoressia. Il titolo del libro è "Quello che non ho visto arrivare" ed è stato, come detto, presentato oggi a Milano.

Molti i presenti del mondo del calcio, sinonimo di grande vicinanza a Perinetti, alla famiglia e sopratutto nel ricordo della figlia scomparsa troppo presto. Presenti tra gli altri Roberto De Zerbi, Demetrio Albertini, Adriano Galliani, Ariedo Braida, la dirigenza dell'Inter al completo con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin e, infine, il presidnete della Lega Serie A Simonelli.