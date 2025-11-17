Ibrahim Ba su Maldini: “Mi chiedevo come facesse a non essere mai stanco. Appena arrivato balzai una cena con lui e Costacurta…”

Nel suo canale YouTube Milan Hello, il giornalista Andrea Longoni ha intervistato l'ex attaccante del Milan Ibrahim Ba e ha trattato vari temi sulla sua vita e sulla sua carriera. Con questo estratto vediamo le parole che l'attaccante senegalese ha speso per Paolo Maldini, come l'ha conosciuto e come si è formato il legame di amicizia che li lega tutt'ora. Queste le sue parole"

"In quell'anno li per la prima volta diventa capitano della squadra perchè Franco (Baresi ndr.) aveva smesso. Tra l'altro all'inizio non eravamo molto amici, era il mio capitano, poi da piccolo lo vedevo giocare quindi si era Paolo Maldini ma non avevamo quella affinità, perchè poi gli ho fatto anche una cosa. Quindi per me Maldini, quel Milan vincente, arrivi ti trovi lui come capitano, arrivi e non puoi fare chissà che cosa. La cosa positiva è che in allenamento era una cosa pazzesca, faceva delle cose incredibili, andava a duemila, sai quando arrivi pensi di gestirti in allenamento invece andava a duemila e in partita faceva la stessa cosa. Mi chiedevo come fosse possibile che non era mai stanco. Lui era molto disponibile, aperto, si poteva parlare di tutto con lui".

Sulla cosa che ho gli ho fatto - "Ricordo che quando sono arrivato, lui e Billy (Costacurta ndr.) mi avevano invitato a cena. Io avevo anche amici che erano venuti da Parigi e quindi loro sono venuti sotto casa a prendermi, io mi ero dimenticato e quindi ero uscito con i miei amici. Il giorno dopo, loro due mi prendono in allenamento da parte e mi dicono 'Oh, cos'è sta cosa? Non ti sei degnato neanche di avvisarci'. Quindi è successo questo"

Sull'amicizia nata con lui - "é venuta naturalmente, veniamo da due mondi diversi, opposti. È vero che siamo giocatori ma non è detto che c'è sempre amicizia. È avvenuta naturalmente e con gli anni ci siamo imparati a conoscerci.