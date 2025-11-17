MN - De Zerbi vota Gattuso: "Per la Nazionale oggi non c'è nessuno meglio di lui"

Al margine dell'evento che si è tenuto in Mondadori Store in Duomo questo pomeriggio in cui si presenta il libro di Giorgio Perinetti "Quello che non ho visto arrivare", dedicato alla figlia Emanuela deceduta nel 2023 a causa dell'anoressia, Roberto De Zerbi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito all'evento e al campionato italiano e francese. Questo un estratto delle sue parole su Rino Gattuso, attuale ct della Nazionale:

Sulla Nazionale italiana?

"È un periodo difficile, questo lo dice la realtà. Sono dati di fatto. Questo non conta capire il perché, serve andare al Mondiale e basta".

Su Gattuso, è l'uomo giusto?

"Sì. Ora deve ricompattare il tutto, ma credo che uno come Gattuso sia l'uomo giustissimo e credo che in questo momento per l'Italia non ci sia uno migliore di lui".