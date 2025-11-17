Italia, Bove: "Credo presto che tornerò a giocare"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Sto pensando ad allenarmi, per me lo sport è importante. La mia condizione finisca migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando". Lo ha detto Edoardo Bove a margine della presentazione in Senato della Legge Bove sul primo soccorso. "Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini - ha aggiunto -. Quello che mi è successo è stato motivo di grande crescita e mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze. Ho imparato ad accettare una versione diversa me". (ANSA).