MN - Caressa: "Convinti che quest'anno gli scontri diretti possono essere così decisivi? Interessante il confronto Chivu-Allegri"

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi,

Come vedi il confronto Chivu-Allegri?

“Molto interessante, secondo me noi stiamo cercando di capire l’andamento del campionato da alcune partite. Alcune secondo me ce lo dicono: io mi aspettavo di capire molto da Roma-Inter però ho capito sì e no… Un tempo una e un tempo l’altro. Milan-Roma ho capito sì e no, lo stesso Juventus-Inter. Inter-Milan ci può dire delle cose perché io credo che possano essere due favorite per il titolo”.

Se Chivu perde il terzo scontro diretto…

“Ma voi siete convinti che questo sarà un anno in cui gli scontri diretti saranno decisivi? Io ho sempre pensato che gli scontri diretti siano decisivi, ma questo invece è un campionato con tale equilibrio che almeno fino alla fine della prima metà sarà importante fare un sacco di punti con gli altri piuttosto che farli negli scontri diretti, che magari molti pareggeranno”.