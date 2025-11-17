Santi Gimenez, zero gol ma gruppo unito. Ecco la foto social

Santi Gimenez è sicuramente al centro delle discussioni per quanto riguarda gli attaccanti che sicuramente dovrebbero rendere di più, non tanto in termini di impegno e prestazioni quanto di gol segnati, dato che lo score in campionato è ancora fermo a 0. Il messicano inoltre è fermo ai box a causa di un problema alla caviglia che si porta dietro tra parecchio tempo, come da lui stesso ammesso sui propri social, e sarà da capire se riuscirà a recuperare per il derby di domenica prossima.

Se dentro il campo Gimenez ancora non è riuscito a dire la sua e sembra che la sua intesa coi compagni non sia delle migliori, fuori dal campo il gruppo è più unito che mai, come dimostrato in diverse occasioni da inizio stagione fino a questo momento. Questa cosa è rafforzata dall'ultimo post Instagram del numero 7 che, in una carrellata di foto, ha postato una foto ritraente tutta la sqaudra in un ristorante durante una cena. Grande gruppo anche fuori dal campo quello costruito da Massimiliano Allegri che resta unito non solo sul rettangolo di gioco ma anche nei momenti che dovrebbero esseri liberi.