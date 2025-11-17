Pellegatti suggerisce: “Mateta ottimo rinforzo, ma bisogna rompere il porcellino…”

Secondo il gornalista Carlo Pellegatti, il Milan dovrebbe senza ombra di dubbio intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo povero di un attaccante di peso che riempa l'area di rigore e aiuti i rossoneri a sbloccare anche le partite più sporche e chiuse. Secondo Pellegatti un nome ideale, viste diverse caratteristiche che adesso vedremo, sarebbe quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace classe '97. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Alla ricerca di un papabile attaccante che il Milan potrebbe prendere a gennaio, c'è un giocatore alto 1,92 m, ha 28 anni, nazionale francese, ha segnato un gol contro l'Azerbaigian e si chiama Mateta. Gioca al Crystal Palace, costo tra i 25 e i 30 milioni, uomo d'area classico. A noi giocatori di movimento non ci interessano, già li abbiamo. Attenzione a questo mio suggerimento, cercherò di indagare, però bisogna rompere il porcellino, non possiamo ancora andare a prendere Vogt ad esempio, un prospetto che potrebbe venire a fine anno, certamente non ti potenzia il Milan adesso. Mateta invece è bello pronto da mettere a San Siro, meglio di così... oltretutto magari al Crystal Palace un giocatore come Gimenez può interessare. Non ho nulla contro Gimenez ma mi manca un giocatore come Mateta. Potrebbe essere il perfetto acquisto per il Milan".