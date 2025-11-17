MN - Caressa: "Allegri utilizza delle tecniche che sono proprie dei manager delle HR delle grandi aziende"

vedi letture

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi.

Che settimana è stata quella di Conte che si è preso dei giorni di pausa dal Napoli ed è andato a Torino?

“L’impatto lo deciderà il rapporto da qui in avanti che avrà Conte con i giocatori. Secondo me è evidente che c’è stata una rottura nello spogliatoio, almeno parziale, tra la volontà dell’allenatore e la risposta dello spogliatoio. Altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa. Ma conoscendolo credo che sia una settimana che si è preso più che altro per sé, perché nella vita capita che se tu continui a pensare ai tuoi loop mentali e continui a rivolgerti solamente a te stesso, e non ti confronti con la vita di tutti i giorni, allora diventa difficile uscire dai problemi. Allegri aveva detto una cosa secondo me bellissima. Lui ha una definizione, si chiama cazzeggio creativo. Lui dice che dopo che pensi sempre alla stessa cosa devi andare al bar a parlarne con gli amici. Perché altrimenti la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Io credo che Conte sia voluto uscire da quel loop per riuscire a trovare delle soluzioni per il rapporto con i propri giocatori”.

Come preparerà il Derby Allegri? Sempre con questo “cazzeggio creativo”?

“Ma lui usa sempre il cazzeggio creativo, per lui è molto importante sentire il parere degli altri per poi consolidare la propria idea o magari modificarla in parte. Io credo che, al di la di quello che uno può pensare di Allegri allenatore, io credo che sia il più grande manager che c’è in questo momento in generale. Utilizza delle tecniche che sono proprie dei manager delle HR (risorse umane, ndr) delle grandi industrie e delle grandi aziende. E credo che Conte abbia capito che dovesse uscire dall’interno del sistema per riuscire a trovare una soluzione allo stesso”.