Serie A, la top ten dei più costosi a bilancio: c'è un rossonero

Oggi alle 17:30
di Manuel Del Vecchio

Questa è la classifica dei giocatori che, a bilancio, costano di più ogni anno ai propri club. Il calcolo è dato dalla somma dello stipendio lordo più l’ammortamento del cartellino. Di seguito la top 10 della Serie A stilata da transfermarkt.

1. Vlahovic 41,8 mln€
2. Lucca 17,7 mln€
3. Lautaro 17,6 mln€
4. Beukema 17 mln€
5. Lukaku 16,8 mln€
6. Nkunku 16,7 mln€
7. Koopmeiners 16,2 mln€
7. De Bruyne 16, 2 mln€
9. Bremer 15,9 mln€
10. Hojlund 15,3 mln€