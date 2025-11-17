Borghi sulla nazionale: “Altro brutto segnale, ma dobbiamo pensare a prenderci il Mondiale”

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista di DAZN, ha commentato la deludente e pesante sconfitta dell'Italia contro la Norvegia per 4-1 a San Siro. Dopo il 3-0 netto dell'andata ci si aspettava una reazione, una prova d'orgoglio, ma i norvegesi dopo un primo tempo impalpabile hanno iniziato a giocare nel secondo tempo e hanno dimostrato tutta la loro superiorità, segnando nel giro di pochi minuti 4 reti. Ma vediamo il commento di Stefano Borghi:

"C'è una cosa che non dovevamo fare nella partita di ieri, che era una partita importante anche se non potevamo qualificarci per via dei 9 gol di scarto, noi dovevamo darci un segnale più che darci all'esterno e l'unico segnale che ci siamo dati è il segnale che parla in maniera chiara di cosa siamo oggi, perchè l'unica cosa che non dovevamo fare era farci umiliare dalla Norvegia. È andata nel modo peggiore possibile. la Norvegia si è presentata a Milano, nel primo tempo ha smaltito i postumi della sbornia per il mondiale conquistato e noi siamo andati sull'1-0. Nel secondo tempo la Norvegia ha deciso di giocare, ce ne ha fatti 4, ci ha fatto il pieno, ed è venuta ad esultarci in faccia. Purtroppo è stata una serata durissima da digerire che aggiunge ulteriori problemi alla nostra nazionale. È un'altra presa di coscienza che siamo tutt'altro che una nazionale forte, di prima fascia, sicura, un squadra con identità, con die valori significativi. Però la cosa che rimane lì davanti è che possiamo andare la mondiale, e non possiamo mancare. Quindi in quetso momento ci incerottiamo le ferite, raccogliamo i cocci, e ci congiuriamo tutti quanti per questa missione".