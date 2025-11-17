Garbo: "Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan"

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come vede il derby di Milano?

"L'Inter è la vera favorita allo Scudetto, la conosciamo bene, però credo che sarà da verificare il Milan. Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan. E' una partita che potrebbe dirci qualcosa che non sappiamo. Il Milan ha difetti strutturali difficili da migliorare ora, soprattutto quello della prima punta, ci darà questa partita la dimensione delle ambizioni del Milan".