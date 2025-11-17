MN - Il programma di rientro dei rossoneri a Milanello

MN - Il programma di rientro dei rossoneri a MilanelloMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:39News
di Manuel Del Vecchio

Questo è l'attuale programma del rientro a Milanello dei vari rossoneri impegnati con le rispettive nazionali:

PROGRAMMA DEI RIENTRI DEI NAZIONALI
Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu, Maignan, Nkunku, Leao e Modric saranno mercoledi a Milanello.
Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi arriveranno giovedì a Milanello. 

di Pietro Mazzara.