Enel nuovo Premium Partner, ma quanto prende il Milan dagli altri sponsor? Tutti i numeri
Nella giornata odierna il Milan ha annunciato una nuova partnership con Enel, che diventa Premium Partner e Official Energy Partner del club.
Ma quanto percepisce il club rossonero da tutti gli sponsor? Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it questi sono i proventi da sponsorizzazioni noti nell'ultimo bilancio, pari a 91.111.000€ (90.529.000€ nell’esercizio 2023/2024), che si riferiscono principalmente:
- per 21.000.000€ (19.000.000€ nell’esercizio 2023/2024), ai corrispettivi riconosciuti dallo Sponsor Ufficiale Emirates. L’incremento pari a 2.000.000€ è relativo al nuovo valore previsto da contratto per la stagione 2024/2025;
- per 25.349.000€ (25.168.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V. per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo;
- per 44.499.000€ (46.212.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, tra cui assumono particolare rilevanza A.D.S. Global L.t.d., Associated Foreign Exchange Ireland L.t.d., Banco B.P.M. S.p.A., Bitpanda Gmbh, Comave, Dazn Ltd, ISG Interregional Sport Group L.t.d., Konami Digital Entertainment Co L.t.d., MSC Cruises SA, Kumho Tire Co. Inc., Snaitech S.p.A., Socios Technologies AG, Sculpture N.V. L.L.C. e TIM S.p.A.;
- per 263.000€ (148.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi derivanti da eventi organizzati presso la sede Casa Milan.
