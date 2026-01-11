live mn Verso Fiorentina-Milan: 5-6 cambi rispetto al Genoa, Leao e Modric in panchina

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashri, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic.

10.05 - Dopo 18 partite su 18 da titolare, oggi pomeriggio a Firenze in casa della Fiorentina, Luka Modric partirà per la prima dalla panchina in questo campionato. Il 40enne campione croato va gestito e, dopo la dispendiosa partita contro il Genoa di tre giorni fa, ha bisogno di recuperare. Al suo posto uno tra Ardon Jashari e Samuele Ricci, con il primo favorito.

09.44 - Rispetto a giovedì contro il Genoa, Max Allegri potrebbe cambiare completamente la mediana rossonera: Luka Modric riposerà sicuramente e al suo posto ci sarà Ardon Jashari, così come Youssouf Fofana verrà sostituito dal primo minuto da Ruben Loftus-Cheek. In dubbio c'è poi anche Adrien Rabiot: il francese non è al meglio e sarà lui stamattina a dare o meno la sua disponibilità a scendere in campo, gestendo il problema senza doversi fermare. Se non dovesse essere pronto per partire dall'inizio, al suo posto giocherà Samuele Ricci.

09.30 - Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali spazio per Saelemaerkes ed Estupinan. Ballottaggio in mezzo al campo tra Ricci e Jashari, con lo svizzero in vantaggio: come mezzali dovrebbe esserci Rabiot, anche se non è al meglio e quindi non è escluso che possa giocare Ricci al suo posto, e Loftus-Cheek. In attacco ci sarà il debutto da titolare di Niclas Fullkrug, che farà coppia con Pulisic.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al calcio d'inizio di Fiorentina-Milan, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Massimiliano Allegri a Firenze. Restate con noi!!!