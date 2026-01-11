Milan, provata in allenamento la difesa a quattro ma avanti con il 3-5-2

In vista della gara di oggi pomeriggio in casa della Fiorentina, Massimiliano Allegri ha provato in allenamento la difesa a quattro, anche se, almeno inizialmente, dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con cui il Milan sta giocando da tutta la stagione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che ci saranno diversi cambiamenti nella formazione iniziale rossonera rispetto all'ultima partita contro il Genoa: in difesa ci sarà De Winter per lo squalificato Tomori, in mezzo al campo Loftus-Cheek e Jashari prenderanno il posto di Fofana e Modric. In dubbio anche Rabiot che non è al meglio: se non dovesse farcela a partire dall'inizio, spazio a Ricci. A sinistra giocherà Estpinan e non Bartesaghi, mentre in attacco Allegri ha scelto la coppia Fullkrug-Pulisic, con Leao e il recuperato Nkunku che inizieranno dalla panchina.

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic.