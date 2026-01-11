Fullkrug esalta Allegri: "Uno dei suoi punti di forza è saper gestire le persone e i grandi giocatori"

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero arrivato durante il mercato di gennaio dal West Ham, ha dichiarato a DAZN sul suo rapporto con Max Allegri e su cosa gli ha detto il suo connazionale ed ex attaccante del Milan, Oliver Bierhoff:

Che tipo è fuori dal campo Allegri?

"Lui è sempre un po' nel mezzo. È molto diretto, e lo apprezzo. È molto diretto anche con tutto il gruppo. Però ha sempre una bella battuta pronta e non sai mai quando sta scherzando, potrebbe farlo in ogni momento. E si, ha sempre un sorriso, e questo mi piace. È sempre posiitivo, e sa come gestire le persone. Penso che sia uno dei suoi punti di forza prinicipali. Sa come gestire i giocatori, grandi giocatori, e le persone. E penso che sia anche per questo che ha avuto così tanto successo".

Hai parlato con Bierhoff...puoi dirci cosa ti ha detto?

"No, non racconto mai storie su quello che un manager dice, perché è tra noi. Scherza, è diretto, critico, fa il suo lavoro da manager, lo fa molto bene penso".