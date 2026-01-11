Fullkrug ci crede: "Sono arrivato in un gruppo vincente, sarà una stagione molto positiva"

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero arrivato durante il mercato di gennaio dal West Ham, ha dichiarato a DAZN:

Hai qualche promessa da fare ai tifosi?

"Nei grandi club c'è sempre pressione, ma per me è sempre stato così e puoi guardare tutte le mie interviste. Non perché sono al Milan, ma è sempre stato così. Penso che la cosa migliore sia concentrarsi su quello che posso cambiare adesso. E io lavoro sempre nel momento, cerco di mantenere la disciplina nel momento e penso che tutti faremo le stesse cose avremo una stagione molto positiva. E anche adesso, sono arrivato in un gruppo molto positivo, con tanta energia positiva e molto vincente. Quindi non c'è molto da cambiare. Continuiamo così, abbiamo forse ancora qualche aspetto su cui possiamo lavorare. Adesso ci sono io come nuovo attaccante, che cerco di aiutare al momento giusto e penso che possiamo fare ancora meglio, anche rispetto alla prima metà di stagione, che era già vicina a essere molto buona. Non perfetta ma molto buona, ai vertici della classifica. Dobbiamo vincere anche queste partite, ne abbiamo vinte molte, ma ogni punto conta in queste tipo di competizioni".

Quale sarà la tua esultanza quando segnerai al tuo primo gol?

"Di solito celebro con il compagno che mi ha servito l'assist. Quindi servitemi. Ho bisogno di buoni assist. Abbiamo una buona squadra, una buona armonia e atmosfera. E penso che tutti vorranno vedermi segnare il mio primo gol perché aiuterò la squadra e poi festeggeremo insieme e spero che sia un gol vittoria".