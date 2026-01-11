Com'è giocare con Modric? Fullkrug: "Giocatore incredibile, è un modello"

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero arrivato durante il mercato di gennaio dal West Ham, ha parlato così a DAZN di San Siro e di Luka Modric:

Hai qualche ricordo, qualcosa che ti viene in mente giocando a San Siro?

"Ci ho giocato contro questa squadra, c'era stata la partita contro il Dortmund a San Siro. Abbiamo fatto una partita molto buona, io ho avuto una serata ottima, una buona prestazione e sì, abbiamo vinto quella partita. Era anche il "girone della morte", non so se te lo ricordi...era il girone difficile con PSG e Newcastle. Si, era un girone molto impegnativo, e grazie a quella partita siamo passati al turno successivo perché abbiamo vinto a San Siro. E adesso, quando i tifosi mi hanno detto "Benvenuto", tutti urlavano il mio nome e cercavano di darmi un caloroso benvenuto. L'ho sentito, i tifosi, i sostenitori, e sì, ne sono molto, molto grato. È stato un momento molto bello al quale sto pensando adesso".

Com'è condividere lo spogliatoio con Modric?

"È un giocatore incredibile, con una carriera incredibile. E non sembra perché si comporta in modo molto normale, come se fosse una parte normale del gruppo, fa cose normali, si comporta come tutti gli altri. Penso che sia un modello per i giovani della squadra. E sì, è un'esperienza molto bella giocare con un giocatore come lui. Ho giocato con Kross, Muller, Reus, Hummels, Neuer...tanti grandi giocatori. E penso che si possa sempre cercare di migliorare osservando quello che fanno. E ovviamente anche con Luka vorrei approfittarne per segnare, perché palla ai piedi è incredibile. Il suo stile di gioco e di vedere il campo sono diversi. E penso che se ci abituiamo l'uno all'altro, posso trarne vantaggio".