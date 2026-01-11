Scambio di mercato Milan-Juventus? Tuttosport in prima pagina: "Loftus-Cheek per Gatti"

"Loftus-Cheek per Gatti": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che ipotizza un possibile scambio di mercato tra Milan e Juventus. Il quotidiano rivela che c'è stato un vertice di mercato tra Comolli e il tecnico bianconero Luciano Spalletti, nel quale quest'ultimo avrebbe chiesto un elemento duttile in mezzo al campo. E così è spuntato il nome di Ruben Loftus-Cheek, sfruttando il fatto che ai rossoneri piace molto Federico Gatti per rinforzare la difesa di Max Allegri. L'idea sarebbe uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.

Il difensore è un pallino del tecnico livornese che lo ha già chiesto da settimane ai suoi dirigenti. Qualche settimana il Milan ha provato a proporre uno scambio tra Gatti e Koni De Winter, ma dalla Juventus è arrivato un secco no. Se i rossoneri dovessero mettere però sul piatto Loftus-Cheek, che nei giorni scorsi è stato cercato anche dalla Lazio, la risposta potrebbe anche cambiare.