Verso Fiorentina-Milan: Leao non è al meglio, c'è Fullkrug con Pulisic

vedi letture

Rafael Leao non è ancora al meglio della condizione e per questo, dopo i 90 minuti contro il Genoa, Max Allegri ha deciso di dargli inizialmente un turno di riposo oggi contro la Fiorentina. Il portoghese partirà dalla panchina e al suo posto in campo ci sarà dal primo minuto Niclas Fullkrug, ultimo arrivato in casa rossonera che farà il suo esordio da titolare in maglia rossonera. Il tedesco farà coppia davanti con Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi