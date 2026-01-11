Verso Fiorentina-Milan: Leao non è al meglio, c'è Fullkrug con Pulisic
MilanNews.it
Rafael Leao non è ancora al meglio della condizione e per questo, dopo i 90 minuti contro il Genoa, Max Allegri ha deciso di dargli inizialmente un turno di riposo oggi contro la Fiorentina. Il portoghese partirà dalla panchina e al suo posto in campo ci sarà dal primo minuto Niclas Fullkrug, ultimo arrivato in casa rossonera che farà il suo esordio da titolare in maglia rossonera. Il tedesco farà coppia davanti con Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
Pubblicità
News
Fullkrug esalta Allegri: "Uno dei suoi punti di forza è saper gestire le persone e i grandi giocatori"
Le più lette
2 "La società deve farsi sentire!". Pellegatti: "Passato inosservato il pestone su Fullkrug che è lo stesso di Thuram nel derby"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Fullkrug a DAZN: "Nessuna maledizione, per me il numero 9 significa fare gol. Allegri mi piace, sa come gestire le persone"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com