Verso Fiorentina-Milan: Leao non è al meglio, c'è Fullkrug con Pulisic

Verso Fiorentina-Milan: Leao non è al meglio, c'è Fullkrug con PulisicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:22News
di Enrico Ferrazzi

Rafael Leao non è ancora al meglio della condizione e per questo, dopo i 90 minuti contro il Genoa, Max Allegri ha deciso di dargli inizialmente un turno di riposo oggi contro la Fiorentina. Il portoghese partirà dalla panchina e al suo posto in campo ci sarà dal primo minuto Niclas Fullkrug, ultimo arrivato in casa rossonera che farà il suo esordio da titolare in maglia rossonera. Il tedesco farà coppia davanti con Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi