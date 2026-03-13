MN - Verso Lazio-Milan: i cancelli del settore ospiti dell'Olimpico apriranno alle 18

MN - Verso Lazio-Milan: i cancelli del settore ospiti dell'Olimpico apriranno alle 18
Oggi alle 07:40
di Lorenzo De Angelis

Nel prossimo weekend di Serie A il Milan sarà ospite della Lazio di Maurizio Sarri in occasione della 29esima giornata di campionato. La formazione di Massimiliano Allegri arriva alla sfida dell'Olimpico forte del derby vinto domenica contro l'Inter, partita che potrebbe aver riaperto il campionato in ottica corsa scudetto. 

I primi a continuare ad alimentare questo sogno sono i tifosi rossoneri, che come al seguito seguiranno in massa il Milan per supportarlo anche lontano da San Siro. In merito a questa trasferta, apprende la redazione di MilanNews.it che i cancelli del settore ospiti dell'Olimpico apriranno alle ore 18.00. Quindi i tifosi rossoneri che viaggeranno al seguito della squadra potranno gremite il settore a loro dedicato già a partire da quell'ora. 

