Lazio-Milan, arbitra Guida reduce dalla Champions. Al Var Chiffi-Maggioni
MilanNews.it
L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. Il Milan sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico, che tornerà a riempirsi solamente in questa occasione dopo 4 partite senza i tifosi in sciopero. Per la sfida è stato designato il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: il fischietto campano è reduce dalla direzione in Champions League della gara tra Newcastle United e Barcellona. Al Var ci saranno Chiffi e Maggioni.
LAZIO – MILAN h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
Pubblicità
News
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Camarda neo 18enne, a Lecce un anno perso? Prossima stagione fondamentale. La scelta non si può sbagliare
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com