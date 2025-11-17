Elite League Under 20, Germania-Italia: Odogu in campo dal primo minuto

Tra poco, alle 15, è in programma a Valencia la gara tra le nazionali Under 20 di Germania e Italia, valida per l'Elite League Under 20. Poco fa sono uscite le formazioni ufficiali e nella squadra tedesca, che venerdì scorso aveva battuto 6-0 la Romania, scenderà in campo dal primo minuto anche il difensore rossonero David Odogu.

Questi gli impegni della Germania Under 20 durante questa sosta:

Germania-Romania 6-0, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

