Brocchi-Vieri, siparietto Derby: "Io sono andato in finale, tu la guardavi da casa"
È la settimana del derby, ma è sempre tempo di derby. Soprattutto quando i protagonisti del passato di Milan ed Inter si "scontrano", ma con sorrisi e scherzi, in TV. A DAZN questa volta è toccato a Brocchi e Vieri, che hanno fatto un bel siparietto ricordando l'EuroDerby del 2003.
Comincia Brocchi: “Il ricordo più grande ce l’ho nel primo EuroDerby di Champions League, che è stato veramente un qualcosa di incredibilmente…”
Stramaccioni lo interrompe facendo riferimento, in modo scherzoso, ad un gesto di stizza di Vieri, seduto di fianco a Brocchi. L’attaccante: “È stato culo… (ride, ndr)”.
Brocchi coglie la palla al balzo: “Lui, insomma, è andato a casa”.
Vieri: “Ho capito, ma siete stati fortunati: 0-0 e 1-1, ho capito, però insomma… siete stati fortunati”.
Brocchi: “Fortunati o non fortunati però è andato a casa e quindi ha un ricordo un pochettino negativo. A prescindere da quello, è stato bellissimo. Penso di non aver mai giocato una partita con un’aria magica come quella serata lì”.
Vieri lo stuzzica: “Hai giocato?”.
Brocchi risponde: “Ho giocato, assolutamente sì, sia all’andata che al ritorno, io sono andato in finale, poi non sono entrato e tu la finale la guardavi da casa”.
