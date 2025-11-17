Brocchi-Vieri, siparietto Derby: "Io sono andato in finale, tu la guardavi da casa"

È la settimana del derby, ma è sempre tempo di derby. Soprattutto quando i protagonisti del passato di Milan ed Inter si "scontrano", ma con sorrisi e scherzi, in TV. A DAZN questa volta è toccato a Brocchi e Vieri, che hanno fatto un bel siparietto ricordando l'EuroDerby del 2003.

Comincia Brocchi: “Il ricordo più grande ce l’ho nel primo EuroDerby di Champions League, che è stato veramente un qualcosa di incredibilmente…”

Stramaccioni lo interrompe facendo riferimento, in modo scherzoso, ad un gesto di stizza di Vieri, seduto di fianco a Brocchi. L’attaccante: “È stato culo… (ride, ndr)”.

Brocchi coglie la palla al balzo: “Lui, insomma, è andato a casa”.

Vieri: “Ho capito, ma siete stati fortunati: 0-0 e 1-1, ho capito, però insomma… siete stati fortunati”.

Brocchi: “Fortunati o non fortunati però è andato a casa e quindi ha un ricordo un pochettino negativo. A prescindere da quello, è stato bellissimo. Penso di non aver mai giocato una partita con un’aria magica come quella serata lì”.

Vieri lo stuzzica: “Hai giocato?”.

Brocchi risponde: “Ho giocato, assolutamente sì, sia all’andata che al ritorno, io sono andato in finale, poi non sono entrato e tu la finale la guardavi da casa”.