Rossoneri in nazionale: stasera c'è la Croazia di Modric

Rossoneri in nazionale: stasera c'è la Croazia di ModricMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera Luka Modric sarà impegnato con la Croazia, già qualificata ai Mondiali 2026, nella sfida che si disputerà a Podgorica contro il Montenegro. Il centrocampista rossonero era rimasto in campo per un'ora nella sfida contro le Isole Far Oer vinta dai croati per 3-1.

Luka Modrić (Croazia)
Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026