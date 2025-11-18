Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Modric ancora in campo con la sua Croazia

I giochi nel Gruppo L di qualificazioni europee ai Mondiali erano già fatti dal turno precedente, con Croazia qualificata e Repubblica Ceca ai playoff. La selezione di Zlatko Dalic ribalta quella di Mirko Vucinic dopo essere stata sotto di due reti. Il rossonero Luka Modric è subentrato al 78' della ripresa per Ivan Perisic.

Tutto facile invece per la Germania U20 che stravince 5-0 contro l'Italia. Il centrale rossonero David Odogu è rimasto in campo per tutta la durata del match.