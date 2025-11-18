Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Modric ancora in campo con la sua Croazia
I giochi nel Gruppo L di qualificazioni europee ai Mondiali erano già fatti dal turno precedente, con Croazia qualificata e Repubblica Ceca ai playoff. La selezione di Zlatko Dalic ribalta quella di Mirko Vucinic dopo essere stata sotto di due reti. Il rossonero Luka Modric è subentrato al 78' della ripresa per Ivan Perisic.
Tutto facile invece per la Germania U20 che stravince 5-0 contro l'Italia. Il centrale rossonero David Odogu è rimasto in campo per tutta la durata del match.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
