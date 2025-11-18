Da Milanello: oggi il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot
MilanNews.it
Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri, la ripresa degli allenamenti infatti è prevista per questo pomeriggio, ma nela giornata di ieri sia Rabiot che Gimenez si sono allenati a Milanello. Il francese sta recuperando bene dal problema al polpaccio sofferto in nazionale, mentre Gimenez sta facendo le terapie necessarie per smaltire l'infortunio alla caviglia che si porta dietro da diverso tempo. Apprende la redazione di MilanNews.it che quest'oggi, martedì 18 novembre è atteso il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot.
Pubblicità
News
Derby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavorodi Antonio Vitiello
Le più lette
2 MN - Caressa: "Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto"
4 Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Modric ancora in campo con la sua Croazia
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - L'amico ed ex compagno di Reijnders: "In Premier fa più fatica: ecco perché. Dieci gol come in A non li farà lì"
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com