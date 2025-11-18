Da Milanello: oggi il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot

Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri, la ripresa degli allenamenti infatti è prevista per questo pomeriggio, ma nela giornata di ieri sia Rabiot che Gimenez si sono allenati a Milanello. Il francese sta recuperando bene dal problema al polpaccio sofferto in nazionale, mentre Gimenez sta facendo le terapie necessarie per smaltire l'infortunio alla caviglia che si porta dietro da diverso tempo. Apprende la redazione di MilanNews.it che quest'oggi, martedì 18 novembre è atteso il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot.