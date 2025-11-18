Verso Milan-Verona: al via la vendita libera dei biglietti
A partire da quest'oggi, martedì 18 novembre al via la vendita per la sfida contro i gialloblù. Per l'ultimo appuntamento dell'anno a San Siro, il Milan affronterà l'Hellas Verona nel match in programma domenica 28 dicembre alle ore 12.30. Sarà il confronto numero 81: il bilancio vede 38 vittorie rossonere, 14 successi per i gialloblù e 28 pareggi.
BIGLIETTI
I biglietti per Milan-Hellas Verona sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:
Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 18 novembre e fino alle 23.59 di giovedì 20 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.
Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 19 novembre alle 23.59 di giovedì 20 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.
Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 21 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità.
PREZZI E PROMOZIONI
Il prezzo dei biglietti per Milan-Hellas Verona parte da 14€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio
