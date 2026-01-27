Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio in prestito: ora è ufficiale

Oggi alle 18:10News
di Francesco Finulli

Daniel Maldini alla Lazio, ora è ufficiale! L'attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Milan e che con i rossoneri ha vinto uno Scudetto nel 2022, è stato ceduto in prestito a titolo temporaneo dall'Atalanta alla Lazio: il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo

Il comunicato ufficiale della Lazio che annuncia l'acquisto in prestito dell'attaccante Daniel Maldini, ex calciatore rossonero: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".