Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio in prestito: ora è ufficiale
Daniel Maldini alla Lazio, ora è ufficiale! L'attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Milan e che con i rossoneri ha vinto uno Scudetto nel 2022, è stato ceduto in prestito a titolo temporaneo dall'Atalanta alla Lazio: il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.
Il comunicato ufficiale della Lazio che annuncia l'acquisto in prestito dell'attaccante Daniel Maldini, ex calciatore rossonero: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".
Condò fa notare: "La verità è che il Milan è lassù, con la targa dell'Inter ancora in vista, malgrado Leao e Pulisic siano sempre mezzi rotti, e/o lunatici"
Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignandi Antonio Vitiello
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell'hairstyle taper fade
Rinnovo Loftus-Cheek: gli agenti dell'inglese a Milano nei prossimi giorni. E l'interesse dell'Aston Villa...
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
